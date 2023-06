Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche rauben Zwölfjährigen aus

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag, 1. Juni 2023, einen zwölf Jahre alten Jungen in Erle ausgeraubt. Der Jugendliche wartete nach dem Fußballtraining gegen 16.20 Uhr an der Oststraße auf seine Mutter, als drei Jugendliche auf ihn zukamen, ihn festhielten und ihm unter Androhung von Gewalt sein Mobiltelefon und einige Münzen Bargeld raubten. Anschließend entfernten sich die Täter über einen angrenzenden Schulhof. Der von dem Geschädigten zur Hilfe gerufene Fußballtrainer rief anschließend die Polizei. Die Tatverdächtigen sind zwischen 17 und 20 Jahre alt. Zwei von ihnen hatten schwarze T-Shirts an, der dritte einen grauen Pullover. Zudem hatte einer von ihnen lockige schwarze Haare. Die anderen beiden hatten kurze, schwarze Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell