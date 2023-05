POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots) - Kleidung und Spielzeug, die in einem Einkaufswagen lagen, fingen am Mittwochnachmittag, 3. Mai, in einem Geschäft an der Kamener Straße Feuer. Um 16.50 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin plötzlich Rauch und forderte alle Kunden auf, das Geschäft zu verlassen. Eine weitere Person schob den Einkaufswagen mit der leicht brennenden Ware nach draußen. Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand ...

