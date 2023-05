POL-HAM: Verkehrsunfallflucht am Vorheider Weg

Hamm-Uentrop (ots) - Ein geparkter VW wurde am Sonntag, 30. April, zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr, an der Ostwennemarstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto hat an der Beifahrertür Lackkratzer sowie eine Delle, der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Während der Tatzeit stand der VW auf einem Supermarktparkplatz. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm ...

