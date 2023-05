POL-HAM: VW Golf beschädigt: Verursacher flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte drangen zwischen Sonntag, 30. April, 14 Uhr, und Dienstag, 2. Mai, 6 Uhr, in eine Halle auf dem Gelände der WDI an der Otto-Brenner-Straße ein und entwendeten ein hochwertiges Werkzeug. Der oder die Täter brachen insgesamt fünf Zugangstüren in der Fabrikations- und Lagerhalle auf. Sie traten zwei Holztüren ein und hebelten weitere drei Stahltüren auf. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. In der Halle öffneten sie ...

