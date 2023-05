POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte setzten in der Dienstagnacht, 3. Mai, einen Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus an der Werner-Heisenberg-Straße in Brand. Das Feuer griff auf ein geparktes Auto über. Eine Anwohnerin nahm gegen 2.25 Uhr einen lauten Knall wahr. Vor dem Haus entdeckte sie einen brennenden Müllcontainer und den brennenden Frontbereich eines unmittelbar daneben parkenden Opel Corsa. Die alarmierte ...

mehr