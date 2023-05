POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 24. April bis 30. April

Hamm-Hessen (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 28. April, 18 Uhr und Montag, 1. Mai, 10 Uhr versucht, in eine Werkstatt an der Ahlener Straße einzubrechen. Der oder die Einbrecher versuchten eine Stahltür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter 02381 ...

