Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das passende Weihnachtsgeschenk

Erfurt (ots)

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten, sind aber noch nicht fündig geworden? Die Landespolizeiinspektion Erfurt und die Evangelische Thomasgemeinde Erfurt haben die passende Lösung für Sie! Verabschieden Sie sich von Notkäufen, langen Kassenschlangen und vollen Geschäften. Schenken Sie stattdessen Ihrer Familie und Freunden Karten für unser märchenhaftes Familienkonzert "Es war einmal...". Das Polizeiorchester Thüringen und der Jugendchor VoicESS der Edith-Stein-Schule Erfurt präsentieren am 03.02.2023 ab 17:00 Uhr in der Thomaskirche Erfurt die schönsten Klänge aus Kinderfilmen und zeigen, dass auch in den Märchen der Gebrüder Grimm viel Musik steckt. Das Konzert ist ein Erlebnis für die ganze Familie und wird nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Gäste begeistern. Bestellen Sie die Tickets ganz einfach auf der Seite www.ticketshop-thueringen.de und drucken Sie diese von zu Hause bequem aus. Einfacher können Sie Ihren Mitmenschen keine Freunde machen. Zudem unterstützen Sie mit dem Ticketkauf gleich drei Erfurter Projekte und Einrichtungen, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen. Dabei handelt es sich um die Projekte "Seelenhelfer" von der Johanniter-Unfall-Hilfe und "Bärenstark" vom Jesus-Projekt Erfurt sowie das Caritas Kinder- und Jugendhaus "St. Vinzenz". Alle Einnahmen des Konzerts werden gespendet. (JN)

