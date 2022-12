LPI-EF: Mountainbike gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda führten gestern Nachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in Schloßvippach durch. Dabei hielten sich insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer nicht an das vorgeschriebene Tempolimit von 50 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein 60-jähriger BMW-Fahrer. Er passierte die Messstelle mit 88 km/h. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 260 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. (DS) Rückfragen bitte an: ...

