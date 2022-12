LPI-EF: Lack von Mercedes zerkratzt

Erfurt (ots) - Gleich doppelt haben Betrüger in Erfurt am Dienstag zugeschlagen und dabei über 28.000 Euro erbeutet. Über den Messenger-Dienst Whatsapp schrieben sie in den Vormittagsstunden einen 56-Jährigen an. Indem sie sich als seine Tochter ausgaben, brachten die Täter den Mann dazu, ihnen über 2.000 Euro zu überwiesen. Wenige Stunden später wurde eine 77-Jährige ebenfalls Opfer von Betrügern. Diesmal gaben ...

