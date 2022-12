Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten in Erfurt 28.000 Euro

Erfurt (ots)

Gleich doppelt haben Betrüger in Erfurt am Dienstag zugeschlagen und dabei über 28.000 Euro erbeutet. Über den Messenger-Dienst Whatsapp schrieben sie in den Vormittagsstunden einen 56-Jährigen an. Indem sie sich als seine Tochter ausgaben, brachten die Täter den Mann dazu, ihnen über 2.000 Euro zu überwiesen. Wenige Stunden später wurde eine 77-Jährige ebenfalls Opfer von Betrügern. Diesmal gaben sich ein Täter am Telefon als Enkel der Frau aus, der einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld für eine Kaution benötige. Aus Sorge um den vermeintlichen Enkel übergab die Frau wenig später den Tätern etwa 26.000 Euro. In beiden Fällen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein. (DS)

