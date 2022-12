LPI-EF: Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Erfurt wurde am Dienstag eine Frau angefahren. Die 43-Jährige war mit ihrem Einkaufswagen auf dem Weg in das Lebensmittelgeschäft, als sie von einem 46-jährigen Ford-Fahrer übersehen und in der weiteren Folge angefahren wurde. Dabei verletzte sich die 43-Jährige leicht und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. An dem Auto entstand Sachschaden. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

