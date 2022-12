LPI-EF: Auto kracht in geparkten LKW

Sömmerda (ots) - Drei Kleingartenbesitzer wurden in Sömmerda Opfer von Einbrechern. Wie sie der Polizei am Montag berichteten, beschädigten die Diebe die Türen und gelangten so in die Datschen. Aus zwei Lauben stahlen sie verschiedene Elektrowerkzeuge im Wert von über 1.000 Euro. Ein Flachbildfernseher im Wert von 250 Euro wurde aus einer dritten Datsche gestohlen. Insgesamt verursachten die Einbrecher an den drei Lauben einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro. (DS) ...

