Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frontscheinwerfer von Audi gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe hatten es auf die Frontscheinwerfer eines Audis abgesehen. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu dem Gelände eines Autohandels in der Erfurter Krämpfervorstadt. Anschließend brachen sie gewaltsam die Fahrertür eines Audi A4 auf und bauten die Frontscheinwerfer im Wert von etwa 4.000 Euro aus. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (DS)

