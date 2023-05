POL-HAM: Stahltür einer Werkstatt hält Einbruchsversuch stand

Hamm-Mitte (ots) - Ein türkisches Restaurant an der Wilhelmstraße, Ecke Ackerstraße war am Montag, 1. Mai, das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen Mitternacht und 7.20 Uhr eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und Schränke nach Diebesgut und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Münzgeld und zwei Mobiltelefone. Die Höhe des Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den ...

