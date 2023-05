POL-HAM: Alkoholisierter Mann flüchtet nach Unfall - Zeuge verfolgt ihn bis zum Eintreffen der Polizei

Hamm-Pelkum (ots) - Eine 55-Jährige wurde am Freitag, 28. April, im Wald am Gallberger Weg von einem Exhibitionisten belästigt. Das Frau war zu Fuß unterwegs, als sie gegen 18 Uhr in Höhe der Sitzbänke am Wiescher Bach auf den Unbekannten traf, der seine Hose vor ihren Augen herunterließ und an seinem Glied manipulierte. Die 55-Jährige entfernte sich umgehend von der Örtlichkeit nach Hause und informierte die ...

