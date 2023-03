Polizei Wuppertal

POL-W: W - Alleinunfall - 59-Jähriger schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 12.03.2023, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Vohwinkler Straße in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem ein Mann (59) schwer verletzt wurde. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Toyota auf der Vohwinkler Straße in Richtung Haan. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den verletzten Mann aus seinem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen war die Örtlichkeit gesperrt. Die Polizei stellte das stark beschädigte Auto sicher, um die Unfallursache zu ermitteln. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell