Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Müllcontainer und Auto in Brand gesetzt

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte setzten in der Dienstagnacht, 3. Mai, einen Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus an der Werner-Heisenberg-Straße in Brand. Das Feuer griff auf ein geparktes Auto über.

Eine Anwohnerin nahm gegen 2.25 Uhr einen lauten Knall wahr. Vor dem Haus entdeckte sie einen brennenden Müllcontainer und den brennenden Frontbereich eines unmittelbar daneben parkenden Opel Corsa.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Das Mehrfamilienhaus blieb unbeschädigt.

Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell