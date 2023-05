POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf Hotelparkplatz

Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Samstag, 29. April, zwischen 2 Uhr und 13 Uhr, einen VW Golf an der Marker Dorfstraße beschädigt. Das Auto war auf einem Seitenstreifen geparkt und hat Kratzer am hinteren, linken Radkasten sowie einen beschädigten Außenspiegel. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm telefonisch ...

