POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Montag, den 01.05.2023

Landkreis Verden

+++ Raub auf Tankstelle in Verden +++ Einbruch in Grundschule +++ Autofahrer übersieht Radfahrer +++ Friedlich in den Mai getanzt +++

Raub auf Tankstelle in Verden

Verden. Am späten Samstagabend kam es in einer Tankstelle in der Straße Berliner Ring zu einem Raubüberfall. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein junger Mann um kurz vor 22:00 Uhr den Innenbereich des Tankstellengebäudes. Er bedrohte die dortige Angestellte und flüchtete anschließend mit einer nicht bekannten Höhe Bargeld vom Gelände der Tankstelle. Umgehende intensive Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen bezüglich der Raubtat übernommen.

Einbruch in Grundschule

Achim Bierden. Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in die Grundschule Bierden. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag gewaltsam Zutritt zur Grundschule in Bierden. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Lehrer- und Geschäftszimmer, sowie das Schulleitungsbüros. Anschließend verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können. Hinweise können beim Polizeikommissariat in Achim unter der Rufnummer 04202/9960 mitgeteilt werden.

Autofahrer übersieht Radfahrer

Achim. Am späten Sonntagabend kam es auf der Hauptstraße (L167) in Höhe der Anschlussstelle Achim Nord zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Peugeot verließ die A 27 an der Anschlussstelle Achim-Nord und wollte in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er augenscheinlich den querenden 34-jährigen Radfahrer auf dem Radweg. Durch das Ausweichmanöver des Radfahrers kam dieser zu Fall. Er verletzte sich glücklicherweise nicht. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten des Kommissariats Achim feststellen, dass der Fahrzeugführer des Peugeot nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde umgehend eingeleitet.

Friedlich in den Mai getanzt

Landkreis Verden. Die Polizei im Landkreis Verden zieht ein sehr positives Fazit im Zusammenhang mit den Veranstaltungen rund um den 1. Mai. Nach den zurückliegenden Einschränkungen der Corona-Pandemie fanden im Landkreis Verden wieder zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des "Tanz in den Mai" statt. Die größten Veranstaltungen fanden im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Achim statt. In Blender, Fischerhude sowie in Riede tanzte man jedoch überwiegend friedlich in den Mai. Die zahlreichen Polizeikräfte mussten lediglich leichte Streitigkeiten schlichten. Zudem wurden vereinzelnd alkoholische Getränke bei Jugendlichen sichergestellt sowie in einem Fall auch Betäubungsmittel.

Landkreis Osterholz

+++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall +++

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend fuhr eine 78-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck beim Rangieren in der Bremer Heerstraße gegen einen Sichtschutzzaun und beschädigte diesen. Zeugen beobachteten das Geschehen und meldeten es der Polizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet sowie eine Blutprobe entnommen.

Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall Schwanewede. In der Nacht von Sonntag auf Montag befuhr ein 30-jähriger Mann aus Schwanewede die Landstraße in Fahrtrichtung Bremen. Auf der Strecke übersah er einen am Straßenrand geparkten PKW, fuhr gegen diesen und anschließend gegen einen Zaun. Sowohl der PKW als auch der Zaun wurden beschädigt, der Unfallverursacher leicht verletzt. Ein Atemalkohltest des Unfallverursachers ergab, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Daraufhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt, des Weiteren wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

