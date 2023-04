Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 30.04.2023

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN:

Rotlicht missachtet

Verden - Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Hamburger Straße in Verden zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden an den beiden beteiligten Autos. Eine 64jährige Frau aus Achim fuhr mit ihrem Opel stadtauswärts auf der Bundesstraße und bremste aus unerklärlichen Gründen nicht ab, als die Ampel an der Kreuzung Schulstraße auf Rotlicht wechselte. Die 58jährige Fahrerin eines Hyundai aus Langwedel fuhr bei Grün los und rechnete nicht mehr mit dem durchfahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, worauf an den Fahrzeugen erhebliche Schäden entstanden, den die Polizei auf ca. 12.000,- EUR schätzt. Die Unfallverursacherin wurde zudem bei dem Aufprall leicht verletzt.

Diesel läuft aus

Verden - Am Samstagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zum Nordertorkreisel ausrücken, da dort aus einem Pkw eine größere Menge Kraftstoff auslief. Einem 64jährigen Volvo-Fahrer aus Steyerberg war direkt vor der Einfahrt in den Kreisverkehr die Dieselpumpe geplatzt und mehrere Liter Diesel liefen in den Rinnstein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Kraftstoff mit Bindemittel auffangen. Während der Hilfsaktion kam es im Kreisverkehr zu leichten Behinderungen des Verkehrs, bis der Volvo abgeschleppt war.

Unerkannt geflüchtet

Posthausen - Am Samstag kam es in den Nachmittagsstunden zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Dodenhof, im Parkflächenbereich vor einem Fahrradgeschäft. Hierbei beschädigte der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Fahren in oder aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Ford Focus mit Verdener Kennzeichen. Obwohl ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein dürfte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Rufnummer 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Keine relevanten Meldungen

