Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Presseinformation für den 29.04.2023

PI Verden/ Osterholz (ots)

Bereich Verden

PKW frontal gegen Baum

(Holtum-Geest) Am späten Freitagabend befuhr eine 18-jährige Langwedlerin mit ihrem PKW die Holtumer Dorfstraße, als sie nach ihren Angaben plötzlich im Kurvenbereich einem Reh ausweichen musste. Hierbei kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden sowohl die Mazda-Fahrerin als auch ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Feuerwehreinsatz am Bahnhof

(Verden) Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei wurden am Freitagnachmittag zu einem vermeintlichen Brand am Bahnhof Verden gerufen. Hier stellte sich schnell heraus, dass lediglich eine noch glimmende Zigarette im Mülleimer am Bahngleis entsorgt wurde, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Zu einem Brand oder Sachschaden ist es nicht gekommen. Feuerwehr und Polizei konnten den Einsatz kurz darauf bereits beenden.

Bereich Achim

Altkleider in Flammen

(Ottersberg) Am Freitag, den 28.04.2023, ging in den Abendstunden die Meldung eines in Vollbrand stehenden Altkleidercontainers, in der Quelkhorner Landstraße, in Ottersberg, ein. Der Brand konnte rasch durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Unter Drogen am Steuer

(Achim) Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Achim einen 33-jährigen Achimer, welcher mit seinem Pkw die Obernstraße befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Betroffene augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen wurde bei dem Herrn eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

PKW zerkratzt

(Achim) Am Freitag, den 28.04.2023, kam es in den Nachmittagsstunden zu einer Sachbeschädigung in der Straße Auf dem Esch, in Achim. Hier wurde ein gelber Kia auf gesamter Länge durch eine unbekannte Täterschaft verkratzt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Fahrzeugführer betrunken

(Oyten) In den Nachmittagsstunden des 28.04.2023 kontrollierten Kollegen der Polizeistation Ottersberg einen 48-jährigen Autofahrer im Bereich Oyten / Sagehorn. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der nunmehr Beschuldigte aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke einen Promillewert von 1,42 hatte und damit absolut fahruntüchtig war. Es erfolgte eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer sowie die Sicherstellung seines Führerscheins und der damit einhergehenden Untersagung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Zusätzlich wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Osterholz

Diebe kamen durch gekipptes Fenster

(Osterholz-Scharmbeck) Am Freitag, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Schlafzimmer einer Wohnung in der Heiligenbergstraße. Anschließend entwendeten diese aus dem Esszimmer eine Schmuckschatulle samt Schmuck im Wert von geschätzten 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf die Täter beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

BMW ausgeschlachtet

(Schwanewede) Am Samstag, zwischen 00:47 Uhr und 02:14 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines BMW, der in der Straße Große Heide geparkt war. Anschließend bauten die Täter das Lenkrad, das Navigationsgerät, den digitalen Tachomaten, die Klimaanlage, sowie die Mittelkonsole aus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf die Täter bei der Polizeistation in Schwanewede unter der Rufnummer 04209-918650 zu melden.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

(Worpswede) Am Freitag, um 00:15 Uhr, kam der 25-jährige Führer eines PKW im Bereich Neuer Weg/Kreiendamm von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrzeugführer wurde erst nach Hinweisen von Zeugen an einer Wohnanschrift eines Bekannten angetroffen. Hier wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zusätzlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. An dem PKW entstand Totalschaden. Gegen den verantwortliche Fahrzeugführer des PKW sind mehrere Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und Verkehrsunfallflucht eingeleitet worden.

