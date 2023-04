Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verdächtiger Pulverfund in Achim ++

Landkreis Verden (ots)

Achim. Ein unbekanntes Pulver, verschickt in einem Briefumschlag, löste am heutigen Morgen einen Großeinsatz in der Obernstraße aus. Bislang sind keine verletzten Personen bekannt.

In einem Hotel war der Briefumschlag in den Morgenstunden eingegangen und aufgefallen, weil sich in ihm ein verdächtiges Pulver befand. Nach dem Öffnen verständigte eine Mitarbeiterin des Hotels die Polizei. Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an, außerdem ein Labor-Fahrzeug des LKA. Aktuell befinden sich die Einsatzkräfte sowie das Labor-Fahrzeug vor Ort. Sobald ein Ergebnis vorliegt, wird hierüber nachberichtet.

Vorsorglich wurde das Hotel geräumt. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell