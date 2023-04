Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Erste Panne, dann Flucht, dann Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Nachdem der Fahrer eines Mercedes E 63 AMG am Mittwochabend auf der A 643 liegengeblieben war, wurde er mit einem Streifenwagen abgesichert und an der Anschlussstelle Mombach langsam von der Autobahn gelotst um in der Rheinallee das Fahrzeug sicher abzustellen. Im Mombacher Kreisel beschleunigte der Fahrer jedoch unerwartet und bog mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mombach ab. Nur kurze Zeit später wurde durch Zeugen gemeldet, dass dieser PKW im Gewerbegebiet Mombach in die Mauer eines Gewerbebetriebes geprallt sei. Die Einsatzkräfte können kurz darauf nur noch die zwei Mitfahrer aus dem PKW antreffen. Einer der beiden, ein 42-jähriger Mainzer hat bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der vermeintliche Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle, ist der Polizei jedoch bekannt. Im Fahrzeug wurden kleine Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Der PKW wurde sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass der PKW nicht zugelassen ist und daher kein Versicherungsschutz besteht. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und weiteren Verstößen werden durch die Polizeiinspektion Mainz 2 geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell