POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim - Fußgänger attackiert Autofahrerin

Am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde eine 24-jährige Autofahrerin von einem 55-jährigen Fußgänger attackiert. Die Autofahrerin befuhr den als Wirtschaftsweg ausgewiesenen Teil der Straße Auf der Peterswiesen als ihr auf Höhe eines dortigen Weingutes ein Fußgänger entgegenkam. Trotz des nahenden Autos trat der Fußgänger nicht zur Seite, so dass die Autofahrerin das Auto abbremsen und zum Stehen bringen musste. Daraufhin bewegte sich der 55-Jährige auf das Auto zu und fing an gegen Vorderreifen und Außenspiegel zu treten und zu schlagen. Auf Höhe des Fahrerfensters, welches geöffnet war, versuchte er der Autofahrerin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Da diese ausweichen konnte, wurde sie glücklicherweise nicht getroffen. In einem günstigen Moment konnte die Autofahrerin Gas geben und so weiteren Angriffen entfliehen. Der Fußgänger lief noch einen Moment hinter dem Fahrzeug her, ließ dann jedoch ab. Grund für den Wutausbruch des Fußgängers war offensichtlich der Ärger über das Befahren des nur für Berechtigte freigegebenen Wirtschaftsweges. Dies tat er bei seinem Angriff auf die Autofahrerin lautstark kund. Was er dabei übersah, war eine Berechtigungsplakette in der Windschutzscheibe der Autofahrerin, welche als Mitarbeiterin des Weingutes den Wirtschaftsweg befahren darf.

