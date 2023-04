Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg-Münchfeld - Kennzeichen an geparkten Fahrzeugen entwendet

Mainz (ots)

In der Nacht vom Ostersonntag auf Ostermontag haben bislang unbekannte Täter an mindestens fünf Autos die hinteren Kennzeichen entwendet. Die Autos waren alle in einer Tiefgarage im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld abgestellt. Wie die Täter Zutritt zu der Tiefgarage gelangen konnten ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso, ob es im Umfeld zu weiteren und noch nicht bemerkten Kennzeichendiebstählen kam. Fahrzeugbesitzer aus diesem Bereich werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu vergewissern, dass beide Kennzeichen vorschriftsmäßig angebracht sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder selbst geschädigt ist, setzt sich mit der PI Mainz 2 in Verbindung. Tel.: 06131 - 65 4210 Mail: pimainz2@polizei.rlp.de

