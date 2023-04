Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt - Rückwärts in geparkte Autos und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Mit einem ungeschickten Fahrmanöver hat ein unbekannter Autofahrer am Samstagabend gegen 21 Uhr zwei geparkte PKW gerammt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer befuhr zunächst die Straße "Am Fort Elisabeth" und passierte dabei die Rückseite des Marienkrankenhauses. Weil die Straße aber wegen Bauarbeiten an der Kreuzung zur Windmühlenstraße derzeit gesperrt ist, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr eine längere Strecke rückwärts, bis er gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW prallte. Durch den Aufprall schob er diesen auf einen weiteren geparkten PKW. An beiden geparkten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW des flüchtigen Fahrers muss durch den Aufprall hinten rechts ebenfalls erheblich beschädigt sein. Laut Aussagen eines Zeugen, der derzeit Patient im Marienkrankenhaus ist und den Unfall von einem Balkon beobachten konnte, dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um ein älteres Mittelklassemodell in dunkler Farbe handeln. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu einem am Heck beschädigten PKW geben können, sich zu melden. Tel.: 06131 - 65 4110 Mail: pimainz1@polizei.rlp.de

