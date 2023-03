Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Streit unter Autofahrer eskaliert+++Demonstration+++Einbruch in Wohnung+++beinahe auf Betrugsmasche reingefallen+++Einbruch+++Unfallflucht+++Körperverletzung+++Gemeinsame Kontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Streit unter Autofahrern eskaliert,

Wiesbaden, Dotzheim, Schönbergstraße, Freitag, 03.03.2023, 13:45 Uhr

(cp)Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist am Freitagmittag in Wiesbaden völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Fahrer eines BMW zückte am Ende ein Pfefferspray.

Ein 37 Jahre alter Wiesbadener bog gegen 13.45 Uhr mit seinem Pkw von der Wiesbadener Straße in die Schönbergstraße ein. In Höhe der Helen-Keller-Straße bemerkte er dann einen BMW, welcher von einem der Grundstücke offensichtlich auf die Straße fahren wollte. Als der 37-jährige dieses Fahrzeug passierte, bemerkte er, dass der BMW-Fahrer in seinem Fahrzeug wild und anscheinend an ihn gerichtet gestikulierte. Der 37-Jährige hielt daher einige Meter weiter an, um den Unbekannten zu fragen, was los ist. Demnach sei der 37-Jährige dem Unbekannten wohl zu langsam gewesen und die Männer gerieten nun in Streit. Nach kurzem Wortgefecht zog der Unbekannte plötzlich ein Pfefferspray und sprühte es seinem Kontrahenten ins Gesicht. Während der 37-Jährige sich nun verletzt und hilfesuchend in einen nahegelebenen Betrieb flüchtete, fuhr der mutmaßliche Täter, der nicht näher beschrieben werden konnte, in seinem dunkelblauen BMW der 7'er-Baurreihe davon. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

2. Aufzug mit Kundgebung,

Wiesbaden, Innenstadt, Freitag, 03.03.2023, 12:00 bis 15:00 Uhr

(am) Am Freitagmittag führte ein durch die Organisation "Fridays for Future" angemeldeter Aufzug mit Kundgebung durch die Wiesbadener Innenstadt. Unter dem Motto "Klimagerechtigkeit" führte der Aufzug vom Wiesbadener Hauptbahnhof durch die Innenstadt. Auf dem "Dernschen Gelände" und "Am Landeshaus" wurden Zwischenkundgebungen abgehalten. Der Aufzug endete mit einer Abschlusskundgebung am Hauptbahnhof. Es nahmen ca. 600 Personen teil. Die Versammlung verlief ohne Zwischenfälle. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

3. Beinahe Betrugsopfer,

Wiesbaden-Nordost, Freitag, 03.03.2023, 12:00 Uhr

(schü) Durch ein glückliches Zusammentreffen mit einer Streifenwagenbesatzung der Wiesbadener Polizei wurde ein 81-jähriger Wiesbadener davon abgehalten, offensichtlichen Betrügern einen hohen Geldbetrag zu überlassen. Der Herr war im Laufes des vergangenen Freitags von einer weiblichen Person angerufen worden, die über eine weit verbreitete Masche Geld erlangen wollte, indem sie dem Mann von einem angeblichen Unfall berichtete, den seine Frau verursacht habe. Damit diese aus der Haft entlassen würde, müsse er einen hohen fünfstelligen Geldbetrag an eine Person übergeben. Der 81-Jährige begab sich umgehend zu einer Bank in der Innenstadt, hob aber zunächst kein Bargeld ab. Vielmehr machte er sich gegenüber einer Streife des 1. Polizeireviers bemerkbar und berichtete von dem Vorfall. Die Beamten konnten ihn sehr schnell davon überzeugen, dass sich Betrüger an ihn herangemacht hatten und es seiner Frau gut ginge, sie auch nicht in einen Unfall verwickelt sei. Die Streife begleitete den erleichterten Senior noch zu seinem Fahrzeug in einer nahen Tiefgarage und von dort zu seiner Wohnanschrift. Nach einer Nachschau, ob auch in der Wohnung alles in Ordnung ist, konnten die Polizeibeamten den Mann beruhigt in derselben belassen. Die Polizei warnt weiterhin davor, auf solche oder ähnlich formulierte Anrufe allzu leichtgläubig zu reagieren. Vor allem bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern wird oftmals von schamlosen Straftätern versucht, die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Betroffenen auszunutzen und an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

4. Einbruch mit hohem Diebstahlsschaden, Mainz-Kastel, Petersweg, Freitag, 03.03.2023, 20:00 - 21:47 Uhr

(schü) Ein hoher Diebstahlsschaden entstand bei einem Einbruch im Kasteler Petersweg in den Abendstunden des Freitags. Auf bisher nicht bekannte Art und Weise verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten die Einbrecher aus einem Schlafzimmerschrank einen Tresor, in dem sich Schmuck, Bargeld sowie wichtige Dokumente befanden. Außerdem wurde noch eine in der Wohnung abgelegte Geldbörse entwendet, die mehrere hundert Euro an Bargeld enthielt. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Gebiet gemacht haben, die möglicherweise auch mit dieser Tat im Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich unter der (0611) 345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden-Breckenheim, Winzerstraße, Donnerstag, 02.03.2023, 10:45 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 12:35 Uhr (am) Zwischen Donnerstag und Samstag brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte ein und machten dort reiche Beute. In der Winzerstraße verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Grundstück. Dort begaben sie sich auf die Rückseite des Gebäudes und hebelten dort ein Fenster auf. In dem Haus wurden die Räume und Schränke nach Wertsachen durchsucht. Die Einbrecher fanden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

6. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht, Mainz-Kostheim, Im See, Samstag, 04.03.2023, 12:30 Uhr

(am) Zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden kam es am Samstagmittag in Mainz-Kostheim.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hielt zunächst mit seinem Pkw in der Straße "Im See" an und ließ einen Fahrgast zusteigen. Anschließend fuhr er rückwärts und prallte gegen drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden dabei nicht unerheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- EUR. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Steinern Straße. Es soll sich um einen weißen SUV der Marke BMW gehandelt haben, an dem Kennzeichen aus Groß-Gerau (GG) angebracht waren. Der BMW müsste im rückwärtigen Bereich beschädigt sein. Entsprechende Fahrzeugteile wurden an der Unfallstelle aufgefunden und durch die aufnehmende Polizeistreife sichergestellt. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

7. Körperverletzung mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 04.03.2023, 21:15 Uhr

(am) Am Samstagabend kam es im Bereich eines Einkaufszentrums zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen.

Gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei in einem Einkaufszentrum am Hauptbahnhof eine Körperverletzung gemeldet, bei der auch Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Vor Ort stellten die alarmierten Einsatzkräfte mehrere Personen fest, die offensichtlich zwei unterschiedlichen Gruppen angehörten. Ein Großteil der Personen flüchtete sofort beim Eintreffen der Polizei. Zwei Personen, die auf dem Bahnhofsplatz in einem Gerangel verwickelt waren, konnten durch eine Polizeistreife getrennt werden. Es stellte sich heraus, dass es von einer Gruppe zu Provokationen gegenüber der anderen Gruppe gekommen sein soll. Dieser Streit endete darin, dass von einem unbekannten Täter gegenüber einem 16-jährigen Wiesbadener ein Pfefferspray eingesetzt wurde. Der Geschädigte klagte anschließend über Reizungen der Atemwege und musste durch einen Krankenwagen vor Ort behandelt werden. Zu dem Täter liegen keine Hinweise vor. Das in dieser Sache ermittelnde "Haus des Jugendrechts" bittet deshalb Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden oder sich an eine Polizeidienststelle zu wenden.

8. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag/Samstag, 03./04.03.2023, 23:15 - 01:15 Uhr und Samstag/Sonntag, 04./05.03.2023, 19:00 - 03:30 Uhr

(jg) Am vergangenen Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Daneben wurden mehrere Kontrollen von auffälligen Gruppen durchgeführt. Am Freitagabend wurde bei der Kontrolle einer Personengruppe in der WVZ eine Person mit einem verbotenen Messer festgestellt. Das Messer wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

