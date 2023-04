Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Frauen stehlen Kosmetika im Wert von über 3.000,- EUR, durch Detektiv gestellt

Mainz (ots)

Eine 18- und eine 22-Jährige haben am Samstagnachmittag in einer Mainzer Parfümerie Waren im Wert von über 3.000,- EUR entwendet. Die beiden betraten gegen 13:45 Uhr ein Ladengeschäft in der Mainzer Altstadt und bedienten sich aus den Regalen. Die Waren legten sie zunächst in einen Einkaufskorb, räumten diese aber kurz darauf in mitgebrachte Taschen um und verließen das Geschäft. Vor der Tür wurden sie jedoch von einem Detektiv angesprochen und zurück in den Laden gebeten. Dort gelang es ihnen, in einem unbeobachteten Moment die Taschen zu verstecken und verhielten sich gleichzeitig aggressiv gegenüber dem Detektiv. Um eine Flucht zu verhindern wurden die Türen verschlossen, so dass niemand mehr das Geschäft verlassen konnte. Die Polizei stellte später die Personalien der beiden Frauen fest und zählte über 60 einzelne Produkte im Gesamtwert von über 3.000,- EUR, welche die beiden entwendet hatten. Die Produkte wurden der Parfümerie zurückgegeben. Die Frauen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls.

