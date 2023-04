Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Altstadt und Oberstadt - mindestens 21 Keller aufgebrochen

Mainz (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Gründonnerstag und Ostermontag in mindestens 21 Keller in der Altstadt und Oberstadt eingebrochen. Die Täter haben sich dabei auf bislang unbekannte Art Zugang zu verschiedenen Mehrfamilienanwesen in den Stadtteilen verschafft und die Kellertüren aufgehebelt. Zahlreiche Keller wurden vollständig durchwühlt. In einigen Fällen wurden die Täter offensichtlich bei der Tatausführung gestört und ließen bereitgelegte Gegenstände zurück. In anderen Fällen wurden diverse Gegenstände entwendet. In mehreren Fällen gelang es den Tätern nicht in die Keller einzudringen und ließen von ihrem Vorhaben ab. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern und ist Gegenstand der Ermittlungen, ebenso die Frage ob es sich um eine zufällige Häufung oder es sich bei den Tätern jeweils um die gleichen Personen handelt oder die Taten möglicherweise schon länger zurückliegen und erst über die Feiertage festgestellt wurden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder selbst Opfer eines Kellereinbruchs geworden sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell