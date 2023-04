POL-PPMZ: Mainz - Diebe brechen Materialcontainer auf Baustelle auf - hoher Schaden

Mainz (ots) - Bereits am 3. April erbeutete ein Trickdieb in der Mainzer Altstadt Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, weil er den Verkäufer mit einem Trick ablenkte. Der Täter verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch und breitete ein mitgebrachtes Plakat über der Verkaufstheke aus um sich etwas erklären zu lassen. Durch die Ablenkung gelang es ihm unbemerkt den darunterliegenden Schmuck zu entwenden und ...

mehr