Polizei Köln

POL-K: 230108-1-K Fußgänger stirbt nach Kollision auf Siegburger Straße - Fahndung nach unfallflüchtigem Mercedes-Fahrer - Zeugensuche

Köln (ots)

Tödliche Verletzungen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (7./8. Januar) ein 62 Jahre alter Kölner auf der Siegburger Straße in Deutz beim Zusammenprall mit einem laut Zeugenangaben dunklen Mercedes Benz erlitten. Der/die aus Richtung Poll kommende Daimler-Fahrer/in flüchtete nach der Kollision mit dem Fußgänger nahe der Haltestelle Poller Kirchweg in Richtung Deutz. Die Polizei Köln leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte Spuren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 62-Jährige gegen 23.30 Uhr die Fahrbahn betreten haben. Infolge des frontalen Zusammenpralls mit der Limousine wurde der Fußgänger in das parallel verlaufende Stadtbahn-Gleisbett geschleudert. Das Verkehrskommissariat 2 sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem/der Mercedes-Fahrer/in machen können. Das Fahrzeug weist mutmaßlich erkennbare Frontschäden auf, zumal die Beamten den aus dem Kühlergrill ausgebrochenen Mercedes-Stern vor Ort sicherstellten. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell