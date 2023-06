Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 67 Jahre alter Fahrradfahrer verstorben

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwoch (28.06.2023) mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls in der Nellinger Straße gestürzt und anschließend im Krankenhaus verstorben. Zeugenaussagen zufolge war der 67-Jährige kurz vor 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad in der Nellinger Straße Richtung Kirchheimer Straße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 46 nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Hecke stürzte. Passanten reanimierten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten, wo er am Abend verstarb.

