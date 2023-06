Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 40-Jährige mutmaßlich vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann soll in der Nacht zum Donnerstag (29.06.2023) eine 40 Jahre alte Frau am Neckarufer vergewaltigt haben. Die 40-Jährige hielt sich am späten Abend am Neckarufer auf der Seite Hofener Straße im Bereich der Reinhold-Maier-Brücke auf und badete, als der Unbekannte sie ansprach und gemeinsam mit ihr etwas trank. Nachdem die Frau eingeschlafen war, erwachte sie gegen 00.15 Uhr und stellte fest, dass sie nackt war. Der Unbekannte zog sich gerade an und ging in unbekannte Richtung davon. Sie rief zunächst um Hilfe, sprach dann eine Passantin an und bat darum, die Polizei zu rufen. Die alarmierten Beamten fahndeten nach dem Flüchtigen, trafen ihn aber nicht mehr an. Er soll etwa 20 Jahre alt und rund 165 Zentimeter groß sein. Er soll dunkle kurze Haare haben und ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Jeanshose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

