Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radlader gestohlen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag (26.06.2023) und Mittwoch (28.06.2023) einen Radlader im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen, der auf dem Friedhofsgelände an der Zazenhäuser Straße stand. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen grünen Radlader der Marke AVANT am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr ab. Als er am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell