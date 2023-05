Polizei Dortmund

POL-DO: Mit 130 km/h über die Ardeystraße gerast und einen Polizisten überholt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0437

Mit 130 km/h über die Ardeystraße gerast - Führerschein abgenommen, Smartphone sichergestellt und das Auto abgeschleppt. Das ist die Kurzversion eines Polizeieinsatzes am Dienstagabend (2.5.2023) in Dortmund.

Um 23:12 Uhr überholte ein zunächst unbekannter Mann mit einem Peugeot 205 auf der Ardeystraße einen Polizeibeamten, der privat in Richtung Brünninghausen unterwegs war.

Der Polizist verfolgte den Peugeot, dessen Fahrer nicht nur deutlich zu schnell fuhr, sondern auch das Rotlicht der Ampel Ardeystraße / Am Segen missachtete. An der Kreuzung Ardeystraße / Am Rombergpark nutzte der Unbekannte die Rechtsabbiegerspur, um bei Rotlicht nach rechts weiter geradeaus zu fahren.

Die riskante Fahrt dauerte nicht mehr lange: An der Hagener Straße / Zillestraße in Renninghausen konnte der Polizeibeamte den Peugeot stoppen und den Fahrer ansprechen. Dabei zeigte er seinen Dienstausweis vor. Inzwischen traf auch ein Streifenteam ein.

Die dann eingeleitete Prozedur dürfte Rasern in Dortmund längst bekannt sein: Die Polizei stellte den Führerschein, das Smartphone und das Auto des 24-Jährigen sicher. Das Auto wurde abgeschleppt, der Fahrer wechselte in den Fußgänger-Status über. Die Polizei untersagte ihm das Führen von Kraftfahrzeugen.

Der Dortmunder steht unter dem Verdacht, ein verbotenes Rennen gefahren zu sein (§ 315d Strafgesetzbuch). Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell