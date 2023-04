POL-PPRP: Ermittlungen gegen Pflegekraft

Ludwigshafen (ots) - Ein 69-Jähriger beschädigte am Mittwoch (26.04.2023, 16:55 Uhr) mutwillig drei in der Schanzstraße geparkte Autos mit einem Nagel. Hierbei wurde er durch mehrere Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Der Täter konnte noch vor Ort durch die Polizei gestellt werden. Der 69-Jährige gab als Grund für seine Tat an, sich schon seit längerem über die Parksituation in der Schanzstraße ...

