Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Verletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (16.04.2023) kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Der erste Unfall ereignete sich um 17:00 Uhr in der Anilinstraße. Der 82-Jährige Unfallverursacher fuhr hierbei auf einen vor ihm befindlichen 54-Jährigen Leichtkraftradfahrer auf, welcher verkehrsbedingt an der Einmündung zur Carl-Bosch-Straße anhalten musste. Der 54-Jährige stürzte und klagte im Nachgang über Schmerzen in der Schulter.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 16:27 Uhr in der Sternstraße. Hierbei stieß ein 49-Jähriger Autofahrer, welcher in die Kopernikusstraße abbiegen wollte, mit einem 24-Jährigen Fahrradfahrer, welcher auf dem Radweg unterwegs war, zusammen. Der Radfahrer stürzte und erlitt hierdurch Prellungen und Schürfwunden.

