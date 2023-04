POL-PPRP: Unter Einfluss von Cannabis gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (26.04.2023, 13:30 Uhr - 16:45 Uhr) parkte ein 23-Jähriger seinen PKW (Mercedes-Benz GLE) am Straßenrand in der Weißenburger Straße. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront links fest. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug das Auto des 23-Jährigen und entfernte ...

mehr