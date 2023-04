Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (26.04.2023, 21:30 Uhr) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Ein 17-Jähriger wurde hierbei von einer Gruppe von ca. 8 - 10 männlichen Jugendlichen, nach einem vorgegangenen Streit, in der Kärntner Straße abgepasst und geschlagen. Der 17-Jährige erlitt hierdurch eine blutende Nase und Nackenschmerzen. Die Täter flüchteten im Anschluss. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell