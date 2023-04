POL-PPRP: Unfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) - Ein 21-Jähriger und ein bislang Unbekannter besprühten am Mittwochabend (26.04.2023, 19.14 Uhr) eine Trafostation in der Oderstraße. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte sofort die Polizei, als die Täter in eine Straßenbahn einstiegen. Die Polizei konnte hierbei einen 21-Jährigen feststellen. Er erleichterte den Polizeibeamten die Identifizierung, da er mit Farbe beschmiert war. Die ...

