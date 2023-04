Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährigen erpresst und geschlagen

Ludwigshafen (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche forderten am Mittwoch (26.04.2023), gegen 12.50 Uhr, die Herausgabe einer Tasche eines 15-Jährigen und drohten mit Schlägen. Die Täter und der 15-Jährige befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Buslinie 73 im Bereich der Haltestelle "Maudacher Schloss". Als der 15-Jährige seine Tasche übergab, meldete er den Vorfall dem Busfahrer, der die Jugendlichen zur Rede stellte und die Täter dazu brachte die Tasche wieder zurückzugeben. Der 15-Jährige und die beiden Täter stiegen im Bereich der Hermann-Hesse-Straße aus. Als der Bus außer Sichtweite war, griffen die beiden Jugendlichen den 15-Jährigen an und schlugen auf ihn ein. Dem 15-Jährigen gelang schließlich die Flucht zu einer nahegelegenen Schule. Beide Täter waren zwischen 17 und 18 Jahre alt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

