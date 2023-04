Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Emsland - Presseeinladung zur Vorstellung der Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2022

Landkreis Emsland (ots)

Am Mittwoch, 26. April, wird die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim die Zahlen der Polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2022 für den Landkreis Emsland vorstellen. Interessierte Pressevertreter/innen sind eingeladen, sich am 26. April um 13:00 Uhr in das Kreishaus I, Ordeniederung 1, Sitzungssaal, 49716 Meppen einzufinden. Im Anschluss an die Präsentation gibt es die Möglichkeit, im Rahmen eines Stehcafés mit den örtlichen Vertretern der Polizeidienststellen ins Gespräch zu kommen.

Anmeldungen bis zum 21.04.2023 bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Pressestelle, Tel.: 0591 87-204 oder per E-Mail an: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell