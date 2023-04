Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeuggespann, vermutlich bestehend aus PKW mit Anhänger, befuhr am Freitag zwischen 22 und 22:30 Uhr die Löwenstraße in Bad Bentheim in Richtung der Straße Am Kathagen. Hierbei geriet vermutlich der Anhänger rechts gegen eine Steinmauer und beschädigt diese. Im weiteren Verlauf bog der Fahrer mit dem Gespann am Einmündungsbereich Löwenstraße/Am Kathagen links auf die Straße Am Kathagen ab und geriet nach ca. 50 Meter rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeuggespann stieß gegen eine Straßenlaterne, wodurch diese ebenerdig abknickte. Ohne sich um die entstandenen Sachschäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von den Unfallorten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim, Tel.-Nr.: 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

