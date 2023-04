POL-EL: Papenburg - Audi beschädigt

Geeste (ots) - Am Samstag gegen 10:15 Uhr kam es auf der Straße Kottheide in Geeste-Dalum zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Dabei hat ein Radfahrer während der Fahrt mit dem Fuß den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw beschädigt, in dem er gegen diesen trat. Der unbekannte männliche Fahrer des schwarzen Pedelecs setzte anschließend seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937 970050 in Verbindung zu ...

mehr