POL-PPTR: Nächtlicher Angriff auf arglosen Fußgänger - Zeugen leisteten Erste Hilfe

Trier/Heidelberg (ots) - Am 14. Februar 2023 gegen 15:18 Uhr erhielt die Kriminalpolizei Trier Kenntnis von einem Vermisstenfall. Die 44-jährige Stephanie Werel aus der Ortslage Kenn wurde letztmalig von ihren Eltern am 11. Februar 2023 gesehen. Das mitgeführte Fahrzeug wurde am 11. Februar 2023 durch die Polizei Heidelberg in der Ortslage Eberbach aufgefunden. Von ...

