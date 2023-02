Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vier schwere Verkehrsunfälle am heutigen Morgen auf der BAB 1 zwischen Moseltal und Hochwald - zwei Unfälle mit tödlichen Folgen

Mehring, A1 (ots)

Der erste Unfall ereignete sich heute Morgen um 08:21 Uhr als ein Transporter auf einen langsamer fahrenden PKW im Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt Mehring auffuhr. Hierbei wurde ein einjähriges Kind so schwer verletzt, dass es heute Mittag an den Folgen des Unfalles im Krankenhaus verstarb. Der 34-jährige Vater wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die 26-jährige, die auf den PKW auffuhr, wurde ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite Unfall geschah gegen 09:50 Uhr kurz hinter dem Moseltaldreieck in Fahrtrichtung Saarbrücken als ein PKW im Nebel und trotz Stauvorwarnung der Autobahnmeisterei auf einen am Stauende stehenden LKW auffuhr. Der Fahrer wurde schwerverletzt in das Brüderkrankenhaus verbracht. Der dritte Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr kurz hinter der Raststätte Hochwald in Fahrtrichtung Koblenz als ein LKW auf einen anderen LKW auffuhr. Hierbei wurde der Fahrer des auffahrenden LKW vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der vierte Unfall war erneut in Fahrtrichtung Saarbrücken als gegen 11:43 Uhr ein LKW auf einen anderen LKW an der Steigung zwischen Fellerbachtalbrücke und Molesbachtalbrücke auffuhr. Hier wurde der Fahrer des auffahrenden LKWs so schwer verletzt, dass dieser im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Die leichtverletzte Fahrerin des anderen LKW wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu den genauen, jeweiligen Unfallursachen dauern noch an. Im Einsatz waren zahlreiche Feuerwehren, Rettungswagen, Notärzte und Rettungshubschrauber, weiterhin die Polizeiinspektionen Schweich und Hermeskeil sowie die Polizeiautobahnstation Schweich.

Die Polizei warnt eindringlich davor im Nebel mit hoher Geschwindigkeit zu fahren. Zudem können bei den aktuellen Witterungsbedingungen unverhofft Nebelbänke auftauchen, sodass die Sicht von jetzt auf gleich gegen null geht. Passen Sie ihre Geschwindigkeit stets den Sichtverhältnissen an und bedenken Sie, dass Sie innerhalb der Sichtweite auf der Autobahn anhalten können müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell