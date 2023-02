Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zur Unfallmeldung BAB 1 von 08:57 Uhr - Am Stauende ein weiterer Unfall mit verletzter Person.

Mehring (ots)

Im Nachgang zur ersten Meldung wird aktuell die Unfallstelle geräumt, der Verkehr läuft zähfließend an der Unfallstelle vorbei. Das beteiligte Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Vater sowie die weitere Unfallbeteiligte sind ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall am Stauende kurz nach der Fellerbachtalbrücke. Hier wurde eine Person verletzt und wurde in das Brüderkrankenhaus Trier verbracht. Auch hier läuft der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz waren Notarzt sowie mehrere Rettungswagen, Rettungshubschrauber, die Autobahnmeisterei Schweich, umliegende Feuerwehren sowie die Polizeiinspektion Schweich und die Polizeiautobahnstation Schweich.

