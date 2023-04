Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Passanten angespuckt und bedroht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (25.04.2023, 17:30 Uhr) pöbelte ein 34-Jähriger zwei Betreiber eines Infostands auf dem Berliner Platz an und bespuckte diese. Kurze Zeit später pöbelte der Mann weitere Personen in der Schützenstraße an und bedrohte diese. Durch die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnte der Mann kurze darauf in der Dammstraße kontrolliert werden. Da der alkoholisierte 34-Jährige sich auch den eingesetzten Beamten gegenüber höchst aggressiv verhielt und nicht zu beruhigen war, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

