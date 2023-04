POL-PPRP: Einbruch auf Bahngelände

Ludwigshafen (ots) - Unfall verursacht und geflüchtet Am Montagabend (24.04.2023, 22:00 Uhr) parkte eine 60-Jährige ihren PKW (Mitsubishi Space Star) Straßenrand in der Pranckhstraße. Am nächsten Morgen (25.04.2023, 08:30 Uhr) befand sich ein tiefer Kratzer sowie weitere Beschädigungen an der Beifahrerseite. Vermutlich stieß ein auf dem Gehweg fahrender Radfahrer gegen das ordnungsgemäß geparkte Auto und ...

mehr