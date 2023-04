POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (25.04.2023, gegen 16:15 Uhr) wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war nur noch ein 21-Jähriger vor Ort. Dieser gab an, ein Unbekannter habe ihn an der Ecke zur Kanalstraße aus ihm unersichtlichen Gründen zunächst plötzlich angeschrien und schließlich mit einer Tüte samt Inhalt gegen sein Gesicht geschlagen. Der 21-Jährige sei dann aus ...

